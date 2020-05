Petrolio in negativo? Per la Cftc resta un rischio: le Borse lo affrontino Il regolatore Usa striglia implicitamente il Cme Group, che non è intervenuta per arginare il crollo sotto zero del Wti. Prezzi negativi sono ancora possibili, per tutte le materie prime, ma bisogna gestirli dice la Cftc in una lettera aperta a borse e intermediari di Sissi Bellomo

(REUTERS)

Il regolatore Usa striglia implicitamente il Cme Group, che non è intervenuta per arginare il crollo sotto zero del Wti. Prezzi negativi sono ancora possibili, per tutte le materie prime, ma bisogna gestirli dice la Cftc in una lettera aperta a borse e intermediari

3' di lettura

Prezzi negativi sono ancora possibili, non solo per il petrolio ma anche per metalli e prodotti agricoli. Ma le autorità di vigilanza non sono più disposte a tollerare l'inerzia di Borse, società di clearing e intermediari.

L'avvertimento – sia pure in modo implicito – arriva dalla Commodity Futures Trading Commission (Cftc), che a circa un mese dal crollo sotto zero del Wti ha redatto una lunga lettera di raccomandazioni su come prevenire e nel caso gestire il ripetersi di situazioni analoghe: una mossa irrituale quella del regolatore Usa, che suona vagamente minacciosa soprattutto nei confronti del Cme Group, che gestisce il Nymex.

La Cftc in realtà non lancia nessuna accusa, ma invita a considerare l’avviso come «una misura di profilassi» perché tutti si preparino ad affrontare «la possibilità che alcuni contratti continuino a sperimentare estrema volatilità, bassa liquidità ed eventuali prezzi negativi».

La lettera della Cftc Visualizza

Il semplice fatto che il testo sia stato reso di dominio pubblico è comunque insolito. E in ogni caso non c’è nessun provvedimento nuovo, ma solo un lungo e pedante ripilogo di pratiche obbligatorie, molte delle quali sono state trascurate.

La Cftc ricorda che le borse sono legalmente responsabili della prevenzione di «manipolazioni, distorsione dei prezzi e difficoltà nella consegna o nel processo di settlement per contanti» e che esistono meccanismi per contrastare potenziali abusi, come la sospensione degli scambi o l’imposizione di limiti più severi al numero di posizioni in mano agli operatori.