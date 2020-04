Petrolio di nuovo a picco, l’Aie svela contributi minimi ai tagli dal G20 Il Wti è sprofondato di nuovo sotto 20 dollari al barile. «Nessun accordo fattibile può compensare l’attuale crollo della domanda», ammette l’Agenzia internazionale dell’energia, confermando che né l'Europa né il Giappone collaborano al piano per sostenere il mercato di Sissi Bellomo

Il quadro degli interventi a sostegno del petrolio ora è completo. E al mercato non piace affatto: le quotazioni del Wti sono di nuovo affondate sotto 20 dollari al barile, ai minimi dal 2002, mentre l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) descriveva i dettagli del piano concordato da Opec Plus e G20, ammettendo che «non esiste nessun accordo fattibile che possa ridurre l’offerta abbastanza da compensare una tale perdita di domanda nel breve periodo».

Il coronavirus e le guerre dei prezzi – non ancora del tutto concluse, se non a parole – hanno devastato le condizioni dei fondamentali. La domanda di greggio, stima l’Aie, è ridotta di quasi un terzo: 29 milioni di barili al giorno in meno questo mese, 26 mbg il prossimo, prima di avviare da giugno una lenta ripresa (a patto che i provvedimenti di lockdown in vigore in 187 Paesi vengano almeno attenuati).

La produzione petrolifera intanto continua a crescere, avverte l’agenzia dell’Ocse. E non smetterà fino a maggio, quando entrerà in vigore il taglio da 9,7 mbg approvato dall’Opec Plus.

«Questo aprile passerà alla storia come il mese nero del petrolio», prevede Fatih Birol, direttore dell’Aie. Il prezzo del barile «potrebbe subire ulteriori pressioni al ribasso nei prossimi giorni e settimane» .

Accanto ai tagli faticosamente approvati dall’Opec e dai suoi alleati il giorno di Pasqua («un bene, ma abbiamo perso due mesi preziosi», commenta Birol) ci sono altre misure in arrivo per contenere l’offerta di greggio: da un lato il calo della produzione di altri big e dall’altro l’accumulo di scorte strategiche. Ma i numeri forniti dall'Aie hanno deluso e comunque il loro impatto sul mercato sarà molto graduale.