Petrolio di nuovo a picco, ma ora gli hedge funds vedono la ripresa

Sono intanto sempre più numerose le banche cinesi che sospendono la vendita di Etf sul petrolio e altre materie prime, facendo così venir meno una porzione di acquisti, mentre emergono indiscrezioni su perdite record a carico dei risparmiatori: clienti retail di Bank of China secondo Caixin avrebbero perso 1,3 miliardi di dollari per colpa di un prodotto strutturato quando la settimana scorsa il Wti di maggio è precipitato sotto zero.

Il risposzionamento degli hedge funds

Proprio quel tonfo sembra aver dato la spinta decisiva agli hedge funds, che già da qualche tempo avevano cominciato a riposizionarsi per lucrare su un rimbalzo del prezzo del barile. Nella settimana al 21 aprile (il «Lunedì nero» era stato il 20) i fondi speculativi hanno aumentato del 28% l’esposizione netta lunga - ossia all’acquisto - sul greggio, portandola a 344mila lotti.

Si è trattato soprattutto di nuove scommesse rialziste, più che della chiusura di posizioni corte, e protagonista assoluto è stato il Wti: il 90% delle posizioni nette lunghe oggi è concentrato sul greggio Usa, anche se i fondi si spostano sempre di più verso i futures quotati all’Ice, mercato meno ampio del Nymex ma che non richiede la consegna fisica allo scadere dei contratti. Di questi tempi è una differenza chiave, visto che a Cushing gli stoccaggi sono pieni al 70% e prenotati al 100 per cento.

Gli hedge funds ovviamente possono sbagliare - e molti sono stati travolti dai recenti sviluppi sul mercato, che non avevano previsto - ma i segnali di una prossima ripresa del petrolio non mancano. In molti Paesi del mondo il lockdown si sta attenuando e la domanda, ridotta di un terzo dal coronavirus, dovrebbe risalire sia pure in modo graduale. Allo stesso tempo la produzione ora scende davvero.

Ritirata precipitosa

I tagli Opec Plus - da 9,7 milioni di barili al giorno - sono iniziati prima del 1° maggio, data di avvio pattuita: di fronte allo scarso appetito dei clienti persino l’Arabia Saudita ha accelerato secondo fonti Bloomberg. Lo stesso ha fatto qualche compagnia in Russia , mentre si sono mossi ufficialmente in anticipo Kuwait, Algeria, Nigeria.