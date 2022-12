Petrolio, oggi la riunione dell’Opec+ in un quadro di mercato incerto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riunione domenicale, in modalità on line, per l’Opec plus, la principale organizzazione internazionale dei Paesi esportatori di petrolio. In agenda c’è la revisione dei livelli di produzione di petrolio per il 2023, in un quadro che vede il mercato globale dell’energia turbato dall’incertezza sulla domanda cinese e sull’offerta russa.

Fino a poco tempo fa, l’Arabia Saudita e i suoi partner contavano di mettere all’ordine del giorno della riunione ulteriori tagli alla produzione, ma l’evolversi della situazione internazionale ha cambiato le priorità: al momento, si prevede che i 23 Paesi che danno parte di Opec+ mantengano invariati i livelli di offerta, in attesa di valutare l’impatto della pesante riduzione della produzione (2 milioni di barili al giorno) annunciata durante l’ultima riunione dell'organizzazione dello scorso ottobre.

Al momento l’Opec+ si trova a fronteggiare una prospettiva particolarmente instabile, dal momento che stanno per entrare in vigore le nuove sanzioni decise dall’Unione Europea sulle esportazioni di greggio dalla Russia, membro dell’organizzazione. Allo stesso tempo, la Cina sta tentando di allentare le misure Covid che hanno eroso i consumi nel più grande paese importatore di petrolio al mondo. La decisione di tenere l’incontro online, piuttosto che presso la sede di Vienna come originariamente previsto, ha rafforzato le aspettative che i produttori manterranno lo status quo. Tuttavia, il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, è noto per le sorprese dell’ultimo minuto.