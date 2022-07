Petrolio, ombre sul futuro dell’Opec+: Russia alleato sempre più scomodo

3' di lettura

L’Opec+ rimane in apparenza compatta, nonostante la crescente difficoltà di governare il mercato del petrolio: anche l’ultimo vertice, che si è tenuto giovedì 30 giugno, è andato via liscio, con la conferma (che chiunque dava per scontata) dei piani per ritirare del tutto entro agosto i tagli di produzione dell’epoca Covid.

Ci sarà dunque un aumento delle quote di 648mila barili al giorno sia questo mese che il prossimo, come previsto dalla tabella di marcia accelerata definita a inizio giugno per...