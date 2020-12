Petrolio, Opec bloccata dall’ostruzionismo degli Emirati arabi

È così che nell’Opec si è arenato il processo decisionale, su una questione su cui poco tempo fa sembravano già tutti d’accordo, visto che il Covid continua ad infuriare: rinviare (si pensa a una proroga di tre mesi) l’attenuazione dei tagli di produzione, che nei piani originari dovevano passare da 7,7 a 5,8 mbg il 1° gennaio.

Tagli di produzione arretrati

In cambio del loro voto gli Emirati (probabilmente spalleggiati da altri membri dell’Opec) hanno posto tre condizioni, secondo fonti di Energy Intelligence: in primo luogo il mantenimento dei tagli attuali dev’essere approvato da tutti i membri dell’Opec Plus, in secondo luogo bisogna imporre un recupero dei tagli mancati in tempi brevi e infine bisogna rinnovare l’impegno ad un rispetto al 100% delle quote.

Questioni di principio, ma che numeri alla mano stanno sollevando un putiferio. Su ventidue Paesi dell’Opec Plus infatti oltre la metà - ben dodici - non hanno effettuato tutti i tagli produttivi per cui si erano impegnati: l’arretrato in totale ormai ammonta a 2,3 mbg e recuperarlo fino all’ultima goccia - o compensarlo, come dicono gli interessati - sembra un’impresa titanica.

Tentativi di ultimatum

I sauditi avevano già provato a imporre un ultimatum, imponendo ai disubbidienti di mettersi in riga entro settembre. Poi la scadenza è slittata a dicembre, ora bisognerebbe fissarne un’altra. La lista dei disubbidienti tuttavia non solo è lunga, ma contiene nomi eccellenti.

Se il peggior trasgressore è l’Iraq (con un arretrato di ben 610mila bg, un quarto del totale), al secondo posto si piazza la Russia,irrinunciabile alleato esterno dell’Opec, che dopo un breve periodo di rispetto delle quote ha accumulato un eccesso di produzione di ben 531mila bg, superiore agli sforamenti di Nigeria, Kazakhstan e Azerbaijan.