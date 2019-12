Petrolio, da Opec e Russia tagli record. Purché nessuno sgarri

Ma non basta. Il concetto è stato ribadito e rafforzato nel comunicato emesso a conclusione del vertice Opec Plus, in cui si afferma che persino il taglio obbligatorio (quello da 500mila bg) è «condizionato alla piena conformità da parte di tutti i Paesi». E se così non fosse? Liberi tutti, a cominciare dai sauditi. Il prezzo del petrolio probabilmente si schianterebbe.

L’occasione per verificare il rispetto degli impegni (oltre che i fondamentali del mercato) arriverà presto: l’Opec Plus ha messo in agenda un meeting straordinario il 5 e 6 marzo 2020, come tappa intermedia verso quello ordinario fissato il 9 e 10 giugno.

LA PRODUZIONE In milioni di barili al giorno

Iraq e Nigeria – disubbidienti cronici in casa Opec, dove Iran, Venezuela e Libia restano esenti dai tagli – sono diventati sorvegliati speciali. I ministri dei due Paesi sono comparsi alla conferenza stampa finale, evento al quale non avevano mai partecipato in passato, seduti a quello che sembrava il banco dell’asino: ai lati della cattedra (virtuale) del saudita Abdulaziz e del russo Alexandr Novak.

Hanno ovviamente promesso entrambi un rigoroso rispetto delle quote produttive. I nigeriani giurano anzi di essersi già allineati,mentre gli iracheni hanno promesso che lo faranno «entro la fine di dicembre». La colpa degli sforamenti passati sarebbe stata del Kurdistan, ma ora ci sarebbe un accordo secondo cui la regione autonoma consegnerà 250mila bg di greggio a Baghdad e terrà altrettanto per sè, facilitando il controllo dei flussi. Peccato che il premier iracheno Adel Abdel Mahdi si sia appena dimesso, mentre il Paese è scosso da violenze che hanno già fatto oltre 400 morti.

Anche la Russia non ha quasi mai effettuato per intero i tagli di produzione promessi agli alleati dell’Opec. Ma la sua influenza all’interno della coalizione è cresciuta al punto da sembrare ormai un’egemonia. Mosca ha vinto facilmente la battaglia sui condensati: parenti stretti del greggio, ma non propriamente greggio, che d’ora in poi (come del resto avviene da sempre per i Paesi Opec) non saranno più conteggiati per nessuno nella quota produttiva. OilX stima che per l’intero gruppo dei non Opec si tratti di 1,4 mbg, pari all’8% dell’output.