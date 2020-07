Petrolio, Opec Plus alla fase 2: tagli di produzione più leggeri da agosto

Leggi anche Iata: perdite record a 84 miliardi di dollari per le compagnie nel 2020

Gli accordi che l’Opec Plus aveva faticosamente raggiunto al vertice di aprile avevano già programmato il graduale ritiro delle eccezionali misure di contrasto all’effetto Covid: un modo per evitare il rischio che il mercato del petrolio finisse in ostaggio del «taper tantrum», com’era successo ad altri mercati quando la Fed nel 2013 aveva prefigurato in modo vago il ritiro del quantitative easing.

In teoria il taglio della produzione di greggio avrebbe dovuto ridursi a 7,7 mbg già da luglio, ma lo scorso mese il Jmmc aveva raccomandato un rinvio. A modificare i piani era inoltre intervenuta la decisione di mettere in riga i Paesi inadempienti (sul fronte Opec soprattutto Iraq e Nigeria), che avrebbero dovuto recuperare tra agosto e settembre i tagli non effettuati.

Di qui la sostanziale incertezza su quanto accadrà nel prossimo futuro. Se si calcola il recupero in base alla produzione effettiva di maggio, allora il taglio ad agosto dovrà essere di 8,1-8,2 mbg, ma se si incorporano i dati di giugno sarà più probabilmente di 8,3 mbg «secondo le stime preliminari», ha spiegato il saudita Abdulaziz, promettendo una cifra “certa” dopo il 31 luglio, termine ultimo per la presentazione dei piani di compensazione imposti ai Paesi “disubbidienti”.

Il rispetto degli impegni, come sempre, non si può dare per certo, anche perché non ci sono meccanismi sanzionatori. Di recente c’è stato comunque un visibile e diffuso sforzo per avvicinarsi al tetto di produzione: i tagli (al netto dei sacrifici extra di Riad e di altri Peasi del Golfo Persico) sono stati effettuati al 95% a giugno, una “compliance” senza precedenti.

Le quotazioni del petrolio in apparenza hanno reagito bene alle novità dal fronte Opec Plus. Ma il rialzo di oltre l’1% (che ha portato il Brent sopra 43 $ e il Wti sopra 40 $) in realtà è legato soprattutto ai dati Eia sulle scorte Usa, finalmente tornate a scendere per la prima volta da marzo (-9,2 mb tra greggio e prodotti raffinati): un’inversione di tendenza frutto di una risalita dei consumi e di un crollo delle importazioni, in particolare dall’Arabia Saudita.