Petrolio, Opec Plus verso la proroga dei tagli (con più disciplina)

Il primo è che il taglio di produzione rimarrà invariato a 9,7 milioni di barili al giorno anche a luglio: una proroga di un mese è stata accettata da tutti, Russia compresa, anche se Riad potrebbe ancora insistere per prolungarla ulteriormente.

Il secondo punto è che non sarà più tollerato un rispetto parziale degli impegni: chi ha ridotto la produzione troppo poco – Iraq, Nigeria, Angola e per i non Opec il Kazakhstan – dovrà allinearsi, forse persino recuperare i tagli arretrati. Un compito sovrumano soprattutto per Baghdad, che – con le finanze dello Stato al collasso e una dipendenza dal petrolio superiore al 90% – questo mese dovrebbe rinunciare a più di 1,5 mbg, un terzo della sua capacità produttiva. Se l’Opec Plus si impuntasse davvero su questi numeri il vertice potrebbe incagliarsi.

In compenso il Messico, che aveva minacciato di mandare a monte gli accordi di aprile, stavolta non dovrebbe creare problemi: puntando i piedi non solo aveva ottenuto di dare un contributo ridotto ai tagli, ma anche di essere assolto dagli obblighi da luglio in avanti.