Petrolio, Opec Plus di nuovo in trincea con il ritorno del Covid Manca oltre un mese al vertice che deciderà sul futuro dei tagli di produzione, ma Arabia Saudita e Russia segnalano fin d’ora di essere pronte a cambiare rotta: troppo presto per riaprire i rubinetti a gennaio, come era stato previsto di Sissi Bellomo

Il Covid è tornato a fare paura. Anche all’Opec Plus, che ora si appresta a rivedere i piani, rinviando – con tutta probabilità – l’aumento della produzione di petrolio che aveva programmato per gennaio.

Al vertice plenario, l’unica sede in cui la coalizione può prendere (all’unanimità) una decisione del genere, manca più di un mese: l’appuntamento è per il 30 novembre e 1° dicembre. E il comitato tecnico che monitora i tagli, riunitosi lunedì 19, non ha fatto alcuna raccomandazione specifica, limitandosi a raccomandare rigore nel rispetto delle quote e ad osservare che eventuali nuovi lockdown metterebbero a rischio la ripresa della domanda. Ma Russia e Arabia Saudita hanno colto l’occasione per segnalare di essere pronte a un cambio di rotta.

Le telefonate del Cremlino

Nei giorni scorsi il presidente russo Vladimir Putin e il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman si erano sentiti due volte al telefono per discutere di petrolio: una frequenza di contatti che non si verificava da aprile, nel periodo in cui il prezzo del Wti precipitava sotto zero.

Al Joint Ministerial Monitoring Committee (Jmcc) i ministri dell’Energia dei due Paesi hanno evidenziato con forza come l’Opec Plus sia flessibile, adattabile e soprattutto determinata a non lasciarsi sfuggire di mano la situazione.

«Il mercato è molto più volatile di quanto possa sembrare», ha riconosciuto il russo Alexander Novak, lasciando intendere che Mosca non ha fretta di riaprire i rubinetti:con la risalita dei contagi da Covid «ci sono molte incertezze, vediamo tutti come sia diventato difficile per la domanda proseguire il recupero verso i livelli pre crisi».