Petrolio, Opec Plus verso un approccio prudente sui tagli Il vertice (via Zoom) potrebbe essere anticipato a questa settimana. In teoria i tagli dovrebbero attenuarsi da luglio, ma il coronavirus fa ancora paura e si discuterà se mantenere fermi i tetti di produzione di Sissi Bellomo

(EPA)

Il vertice (via Zoom) potrebbe essere anticipato a questa settimana. In teoria i tagli dovrebbero attenuarsi da luglio, ma il coronavirus fa ancora paura e si discuterà se mantenere fermi i tetti di produzione

3' di lettura

Un vertice Opec Plus anticipato, per discutere una proroga dell’attuale regime dei tagli di produzione. È in questa direzione che stanno procedendo le trattative tra i big del petrolio. O almeno, questo è il messaggio lasciato filtrare al mercato. E ai tempi del coronavirus i rumor sono ancora più facili da manovrare, perché tutto si svolge al riparo da sguardi e domande indiscrete.

Persino spostare un vertice internazionale - che nel caso dell’Opec Plus riunisce ministri di ben 23 Paesi - è diventato un gioco da ragazzi in un’epoca in cui ogni consesso è virtuale: le stanze digitali dei webinar si aprono e si chiudono con un click. E non ci sono giornalisti appostati all’uscita.

Reazioni incerte

Le voci trapelate finora hanno provocato una reazione incerta sul mercato. Le quotazioni del greggio hanno vissuto una seduta volatile, conclusa con il Brent stabile intorno a 38 dollari al barile e il Wti in leggero ribasso vicino a 35 dollari.

Da un lato c’è l’influsso ribassista delle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina: Pechino secondo l’agenzia Bloomberg avrebbe ordinato alle società statali di sospendere l’acquisto di prodotti agricoli «made in Usa», mentre l’intesa sui dazi richiedeva di importarne in grandi quantità, insieme al petrolio e al gas a stelle e strisce.

Allo stesso tempo si è aperto uno spiraglio di distensione tra Usa e Russia. Il Cremlino ha informato di una telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, in cui quest’ultimo avrebbe prospettato la possibilità di invitare anche Mosca a un G7 allargato da organizzare nei prossimi mesi.