Petrolio, Opec Plus verso un nuovo rinvio dell’aumento di produzione

Gli alti e bassi del petrolio hanno confermato i timori dell’Arabia Saudita sulla solidità del mercato. Ed è probabile che la linea cauta verrà confermata anche stavolta, sia da Riad – che sta effettuando tagli di produzione extra – che dall’Opec Plus. Il vertice della coalizione, in programma per il 1° aprile, difficilmente si concluderà con un ritocco importante delle quote di estrazione.

Le quotazioni del barile, tuttora molto volatili, si sono indebolite di circa il 10% nel giro di tre settimane...