Petrolio: Opec spaccata sul futuro dei tagli, deciderà con la Russia Si è concluso senza un accordo il summit dell’Organizzazione degli esportatori di greggio, che ha rinviato alla coalizione Opec Plus la scelta su un eventuale rinvio dell’aumento di produzione previsto per gennaio di Sissi Bellomo

Si è concluso senza un accordo il summit dell’Organizzazione degli esportatori di greggio, che ha rinviato alla coalizione Opec Plus la scelta su un eventuale rinvio dell’aumento di produzione previsto per gennaio

3' di lettura

Il vertice Opec Plus non si è ancora concluso, ma almeno su un punto ha già tradito le aspettative. Anche se il Covid continua a infuriare, la proroga dell’attuale taglio della produzione di petrolio è tutt’altro che scontata, contrariamente a quanto il mercato per lungo tempo aveva voluto credere. La discussione sulle strategie da adottare nel 2021 si è anzi rivelata così spinosa che l’Opec ha scelto di passare la palla alla Russia e agli altri alleati.

Riuniti per via telematica, lontano da una Vienna ferita dal terrorismo islamico e costretta al lockdown per il Coronavirus, i ministri dei tredici Paesi membri dell’Organizzazione degli esportatori di greggio dopo quattro ore di dibattito hanno deciso di non decidere. O meglio, di non prendere alcuna decisione ufficiale.

Non sono stati emessi comunicati, né tanto meno confronti con la stampa e gli analisti. Tutto è stato rinviato a oggi, martedì 1 dicembre: sarà la coalizione allargata dell’Opec Plus a dover trovare una sintesi tra le posizioni in campo, superando le resistenze dei produttori che vorrebbero alleggerire i sacrifici.

Scelta insolita

Si tratta di una mossa inusuale, anche se i precedenti non mancano. L’ultima volta era successo un anno fa, al vertice di dicembre 2019, segnato da dissidi così forti sulla spartizione delle quote produttive che l’asse tra Opec e Russia aveva rischiato di spezzarsi in modo definitivo.

Anche stavolta le trattative procedono con estrema fatica. L’ipotesi principale sul tavolo rimane quella di un rinvio di tre mesi della parziale riapertura dei rubinetti che era stata programmata per gennaio, ma nella ricerca di un compromesso si valuta anche la possibilità di un rinvio più breve oppure (come sembra che preferirebbe Mosca) un’attenuazione a scalare dei tagli, in modo da diluire nel tempo il ritorno di 1,9 milioni di barili di greggio al giorno che incombe sul mercato. In assenza di decisioni da parte dell’Opec Plus l’offerta extra arriverebbe tutta insieme dal primo gennaio, così come era stato previsto dai piani stilati ad aprile, quando si pensava che il recedere dell’emergenza Covid avrebbe permesso di ridurre il taglio collettivo a 5,8 mbg dagli attuali 7,7 mbg.