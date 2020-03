Petrolio, ora gli Usa studiano tagli in stile Opec Un piano per ridurre la produzione di greggio è all’esame del regolatore texano, che auspica un coordinamento con Arabia Saudita e Russia. di Sissi Bellomo

(ANSA)

Gli Usa come l’Opec. Con una svolta inattesa, Washington sta studiando la possibilità di ordinare un taglio del 10% della produzione a stelle e strisce, idealmente da coordinare con analoghe riduzioni da parte di Arabia Saudita e Russia (sempre che sia possibile raggiungere un accordo).

Per ora in seno all’amministrazione Usa ci sono solo discussioni preliminari. Ma il piano sta assumendo una forma concreta. E almeno in parte potrebbe essere tradotto in realtà.

Con le quotazioni del Wti crollate fino a 20 dollari al barile e decine di società dello shale oil sull’orlo del fallimento, l’idea viene presa sul serio. Al punto che per esaminarne la fattibilità è stata coinvolta la Texas Railroad Commission (Trc), organismo forse poco noto ai più, ma che ha praticamente inventato i tagli di produzione, ispirando la nascita dell’Opec nel 1960.

A dispetto del suo nome, la Trc non si occupa di ferrovie, bensì di regolare il settore dell’Oil & Gas nello Stato della stella solitaria, da cui proviene il 40% del petrolio «made in Usa» e la maggior parte dello shale oil: in tutto, oltre 5 milioni di barili al giorno nel 2019, più dell’Iraq o del Canada.

Sono stati gli stessi produttori locali a interessare il regolatore texano, memori della sua antica esperienza di tagli. Negli anni ’30 del secolo scorso – quando l’avvio di grandi giacimenti in Texas aveva mandato a picco il prezzo del petrolio – era intervenuta per regolare il settore, imponendo alle compagnie delle vere e proprie quote di produzione, attraverso il cosiddetto pro-rationing. L’ultima volta che il sistema è stato utilizzato risale al 1972, quando le compagnie hanno avuto il permesso di estrarre al 100% della capacità.