Petrolio, ora il vertice Opec Plus rischia di saltare (con parte dei tagli)

Per ora la tendenza a un forte declino della produzione Usa non sembra compromessa, visto che i budget di investimento restano ridotti all’osso. Ma si è comunque accesa una spia di allarme che di certo non è sfuggita allo sguardo di sauditi e russi.

Le trattative tra Riad e Mosca in vista del vertice Opec Plus, a quanto si dice, sono sfociate in un’intesa su tutta la linea: via libera a una proroga di un mese per il maxi-taglio da 9,7 mbg, ma solo se i due big otterranno il rispetto – anche retroattivo – delle quote produttive da parte di ogni Paese della coalizione. Altrimenti salta tutto.

In tal caso dal 1° luglio il taglio collettivo scenderebbe a 7,7 mbg. Inoltre Arabia Saudita, Emirati arabi e Kuwait rimetterebbero sul mercato 1,2 mbg di greggio, il taglio extra offerto per questo mese a titolo volontario.

Sotto accusa tra i membri dell’Opec ci sono soprattutto Iraq e Nigeria, meno indisciplinati del solito, ma comunque ben lontani dal rispettare gli impegni: a maggio hanno effettuato rispettivamente solo il 42 % e il 34% dei tagli prescritti, secondo il consensus Bloomberg.

Fonti della stessa agenzia affermano che per i trasgressori (che tra i Paesi non Opec comprendono come sempre il Kazakhstan, ma non la Russia) c’è allo studio un meccanismo per imporre il recupero dei tagli arretrati.