Petrolio, oro, gas: a che punto sono le sanzioni Ue alla Russia

Un capitolo a sé è rappresentato dall’ipotesi, formulata dal G7, di un tetto al prezzo del petrolio russo. La Ue potrebbe considerare l’opzione, a margine del suo pacchetto sanzionatorio, ma i vertici fanno trasparire una linea di cautela. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha dichiarato che Bruxelles dovrà prima assicurarsi il sostegno «dei 27 Stati membri dell'Unione europea» ed evitare un effetto-boomerang sull’economia comunitaria.

L’ipotesi di una stretta sull’oro russo

L’ipotesi di una stretta sull’oro russo si è materializzata alla vigilia del Consiglio europeo del 23-24 giugno, come stretta aggiuntiva rispetto ai sei pacchetti varati fino a oggi. Le indiscrezioni riportate dalle agenzie internazionali, come la Reuters, avevano fatto emergere la volontà di colpire un’industria di peso per le finanze di Mosca e la stabilità di una Banca centrale russa già colpita dal congelamento dei suoi asset in Europa. Stando ai dati del World Gold Council, evidenziati dal Sole 24 Ore, Mosca produce quasi 331 tonnellate di oro l’anno, per un valore che si aggira sui 15,5 miliardi di dollari Usa.

La due giorni si è conclusa senza novità specifiche, anche se i 27 hanno incluso nel communiqué finale che «i lavori sulle sanzioni proseguiranno» fino all’istituzione di nuove misure. Le sanzioni sull’oro potrebbero rientrare nei nuovi round di ritorsioni, a maggior ragione dopo che il metallo è finito - anche - nel mirino del G7. In occasione del vertice in Baviera del 25 e 26 giugno, i leader globali hanno discusso lo stop all’importazioni aurifere da Mosca, con l’obiettivo di penalizzare le finanze di Mosca e gli oligarchi vicini al presidente russo Putin. Anche su questo fronte, il principio di fondo è la cautela. Michel ha sottolineato che i 27 studieranno l’eventualità di colpire l’oro russo, ma sempre in maniera che «colpisca l’economia russa e non noi stessi».

Il tabù (europeo) sull’import di gas russo

Resta in piedi il tabù sul gas russo, uno degli snodi più delicati nell’interdipendenza economica ed energetica fra Bruxelles e Mosca. L’Ue deve alla Russia il 40% delle sue importazioni di gas, una quota che ha sempre obbligato i vertici comunitari a mantenersi più che prudenti su qualsiasi misura ritorsiva. L’esito è che una sanzione ad hoc non è mai comparsa nelle decisioni dei 27, anche se l’obiettivo di affrancarsi completamente da Mosca non potrà che passare anche per un allentamento della dipendenza gassifera. Nel frattempo, il Cremlino non ha esitato ad attuare ritorsioni in senso contrario, tagliando o ridimensionando le proprie forniture verso l’Europa.

La mossa più drastica si è registrata con il taglio del 60% delle forniture di Nord Stream 1, il principale gasdotto europeo, “gemello” del Nord Stream 2 bloccato dalla Germania in risposta alla stessa invasione russa in Ucraina. L’intervento ha provocato cali nelle forniture di alcuni paesi Ue, inclusa l’Italia ,mentre i rubinetti erano già stati chiusi in maniera mirata a Bulgaria, Francia, Polonia e Paesi Bassi. Lo scenario che più inquieta i vertici comunitari è quello di uno stop completo delle esportazioni in inverno, «l’arma letale» su un’economia Ue già passata dalla crisi del Covid a quella innescata dal conflitto ucraino. Per ora Bruxelles sembra escludere l’ipotesi, definita irrealistica e controproducente anche per lo stesso Cremlino. Ma non sarebbe la prima sorpresa in arrivo da Mosca, anche a sfavore della sua stessa economia.