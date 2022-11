Petrolio a picco su ipotesi «price cap», gas ancora in rialzo a 130 euro

3' di lettura

Gas in rialzo e petrolio in ribasso, mentre i piani sui “price cap” prendono forma e si alza il velo sulle soglie di prezzo che si ipotizza di adottare come barriera, nel primo caso per evitare eccessivi rincari che si ripercuoterebbero sulle bollette e nel secondo caso per limitare le entrate di Mosca senza però rischiare al tempo stesso carenze di greggio.

Su entrambi i fronti le indicazioni finora emerse sollevano forti critiche. E benché non ci sia ancora nulla di definitivo, gli ultimi sviluppi...