Petrolio, a picco la produzione Usa. Ma la Russia chiede tagli «veri»

Le previsioni appena aggiornate dall’Energy Information Administration (Eia) indicano che la produzione Usa, da un record di oltre 13 miloni di barili al giorno, calerà di 1,75 mbg tra marzo e ottobre. Con un po’ di cosmesi (legata alla correzione di errori statistici) i tecnici governativi stimano che sia già scesa a 12,4 mbg la settimana scorsa, mentre le scorte di greggio salivano di 15,2 mb: l’accumulo più grande di sempre.

Per l’Eia gli Usa estrarranno in media 11,8 mbg nel 2020 (-470mila bg) e circa 11 mbg nel 2021 (-730mila bg): in due anni sarebbe in termini di volume il maggior declino nella storia, mentre il calo percentuale – superiore al 10% – sarebbe il più forte dal 1931-32, ai tempi della Grande depressione.

Intanto si è appreso che il Texas non si muoverà da solo. Ryan Sitton – il commissario della Texas Railroad Commission grande sostenitore dei tagli di produzione – ha fatto sapere che non parteciperà al vertice Opec Plus nemmeno in veste di osservatore.

Le sue dichiarazioni, affidate a Twitter, però sono tutte un programma. «Se partecipassi direi che c’è bisogno di tagli per almeno 20 mbg e che gli Usa dovrebbero tagliare di almeno 4 mbg in modo organico nei prossimi tre mesi – afferma Sitton –. Se non si fa nulla gli stoccaggi si riempiranno in due mesi e a quel punto il mondo avrà bisogno di tagli fino a 30 mbg».

