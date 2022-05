Petrolio più caro con embargo alla Russia, l’Opec+ ha le mani legate

3' di lettura

Senza il mercato europeo la produzione di petrolio della Russia sembra condannata a diminuire sempre di più. Ma anche stavolta dall’Opec+ non c’è da aspettarsi nessuno sforzo per raffreddare il prezzo del barile.

La coalizione (di cui Mosca stessa fa parte) torna a riunirsi giovedì 5 maggio, mentre il mercato petrolifero è di nuovo in tensione: dopo che la Commissione Ue ha presentato la proposta di embargo, il Brent è balzato di oltre il 4%, tornando a scambiare intorno a quota 108 dollari. Eppure l’esito del vertice Opec+ è quasi scontato.

Con l’alibi dei lockdown in Cina, che tengono a freno la domanda, per l’ennesima volta non ci sarà un cambio di passo nei piani di riapertura graduale dei rubinetti. Anche per giugno dovremmo veder confermato il consueto incremento di da 432mila barili al giorno: incremento che peraltro è da considerare virtuale.

In Russia la produzione rischia addirittura di crollare di 3 milioni di barili al giorno a maggio, secondo S&P Global: sostituire i clienti europei potrebbe essere difficilissimo, visto che la Ue si appresta a vietare non solo l’acquisto ma anche il trasporto dei barili di Mosca e ogni servizio accessorio, compresa l’assicurazione dei carichi.

Quanto agli altri Paesi dell’Opec+, la maggior parte già da tempo non riesce ad arrivare alla propria quota produttiva, mentre i pochi che sarebbero in grado di accelerare le estrazioni – Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti in primo luogo – non faranno nulla per non contrariare la Russia.