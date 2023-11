Petrolio, sui prezzi l’effetto ribassista del boom di esportazioni Usa

La reazione di Riad

Gli occhi ora sono puntati sul prossimo vertice della coalizione, in agenda domenica 26 novembre. Un’ulteriore proroga, se non addirittura l’annuncio di tagli ancora più aggressivi, potrebbe essere nelle carte, vista la performance deludente sul fronte dei prezzi: Brent e Wti sono anche passati in contango, condizione in cui i barili a pronti costano meno di quelli per consegna futura, che di solito segnala buona disponibilità di petrolio. E per entrambi i riferimenti la performance per il 2023 è diventata negativa, sia pure di pochi punti percentuali.

Del resto lo scenario dei fondamentali è cambiato. «È diventato chiaro che per il resto dell’anno il bilancio (tra domanda e offerta, Ndr) non è tirato come ci si aspettava inizialmente – osserva Ing in una nota – Allo stato attuale ci si aspetta di tornare a un surplus d’offerta nel primo trimestre 2024».

Svolta inattesa

La stessa “diagnosi” è condivisa da molti analisti, compresi quelli dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), che in un rapporto pubblicato martedì 14 – pur alzando le stime sulla domanda petrolifera – hanno previsto un’offerta più che sufficiente a soddisfarla a inizio 2024, anche nel caso in cui Riad confermasse i tagli extra.

Il motivo principale è proprio la produzione Usa, che corre a livelli superiori alle attese, in crescita di 1,4 mbg quest’anno per l’Aie: un incremento che neutralizza gli sforzi sauditi, visto che la stretta effettuata con la Russia doveva ritirare dal mercato 1,3 mbg.

Nel mese di ottobre Washington ha estratto 13,2 mbg di greggio, un record storico. E l’export si sta mantenendo su livelli elevatissimi: per dicembre Energy Aspects si aspetta 4,1 mbg, un’ulteriore accelerazione rispetto ai 4 mbg di questo mese. Bloomberg a inizio novembre fa contava ben 48 petroliere in arrivo nei prossimi tre mesi negli Usa per caricare petrolio, un affollamento che non si vedeva da almeno sei anni.