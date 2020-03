Petrolio a prezzi sotto zero? Ecco perché è possibile

(REUTERS)

3' di lettura

Petrolio a prezzi sotto zero. Sembra una provocazione, ma non lo è affatto. Al contrario è una previsione che potrebbe anche avverarsi se non ci sarà un’inversione di rotta: in fondo il Wti è già crollato ad appena 20 dollari, meno del valore del barile che lo contiene (online quelli di buona qualità vengono offerti a un prezzo almeno doppio).

Sui mercati finanziari c’è una forte volatilità e le quotazioni in seguito sono rimbalzate. Ma con un’offerta che supera enormemente la domanda , crollata per il coronavirus, molti analisti sono convinti che ci saranno ulteriori ribassi. E Paul Sankey di Mizhuo Securities avverte che potrebbero addirittura esserci prezzi negativi: segnale che i produttori possono liberarsi del greggio solo pagando.

Il fenomeno non sarebbe una novità assoluta sui mercati energetici. Anche prima della pandemia è già successo più volte di vedere il segno meno davanti al prezzo del gas in alcune aree di shale degli Stati Uniti, dove i volumi estratti insieme al petrolio sono tanto elevati quanto inutili: non c’è modo di utilizzarli o stoccarli in loco, né capacità sufficiente nei gasdotti per trasferli altrove.

Anche sui mercati dell’elettricità capita (e in Europa è sempre più frequente) che i prezzi diventino negativi. Di solito succede quando la generazione da fonti rinnovabili è ai massimi e diventa sovrabbondante rispetto alle necessità. In teoria si potrebbe “immagazzinarla”, ma i sistemi di accumulo al giorno d’oggi sono ancora piuttosto rari a livello di rete.

È proprio questo il cuore del problema sul mercato del petrolio: lo storage. La capienza in questo caso è enorme e disolocata ovunque del mondo, ma l’ecesso di offerta sta diventando così grande che rischia di finire lo spazio. I serbatoi di stoccaggio sulla terra ferma sono già pieni al 61%, rileva Kayrros, sulla base di osservazioni satellitari.