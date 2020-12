Petrolio, la produzione Opec Plus risale per gradi, ci saranno vertici mensili Il vertice della coalizione si è concluso dopo quattro giorni di faticose discussioni con un compromesso: da gennaio arriveranno sul mercato altri 500mila barili al giorno di greggio. Poi si valuterà di mese in mese, come fanno le banche centrali di Sissi Bellomo

Covid o no, con l’anno nuovo la produzione di petrolio dell’Opec Plus è destinata ad aumentare. Ma il compromesso con cui la coalizione è riuscita - con grande fatica - a chiudere il vertice incorpora quanto meno un meccanismo di gradualità: a gennaio torneranno sul mercato 500mila barili al giorno, invece di 1,9 milioni come prevedevano i piani stilati la primavera scorsa.

Tapering a tappe

Nei mesi successivi i tagli (oggi pari a 7,7 mbg) verranno forse attenuati ancora, ma solo se le condizioni di mercato lo consentiranno. Il “tapering” procederà per tappe, seguendo un percorso scandito da continui vertici plenari, con tutti i ventidue ministri dei Paesi della coalizione: ci sarà un incontro al mese per tutto il primo trimestre 2021, per monitorare la domanda petrolifera, tuttora indebolita dalla pandemia, e reagire di conseguenza, «sia a fattori positivi che negativi, perché l’aggiustamento si può fare in entrambe le direzioni», ha precisato il russo Alexander Novak, cui è toccato l’onore di illustrare l’accordo nella conferenza stampa finale.

«Ora abbiamo un accordo che ci consente di cambiare direzione - ha aggiunto il saudita Abdulaziz bin Salman - Dobbiamo affrontare l’incertezza, in fondo è per questo che le banche centrali si incontrano ogni mese». I vertici mensili, prospettiva che rischia di aumentare la volatilità sui mercati, serviranno anche per bacchettare gli eventuali trasgressori: i Paesi che violano le quote produttive, cui è stato dato tempo fino a marzo per recuperare gli arretrati.

Confronto teso

È proprio lo scarso rispetto degli impegni (in particolare da parte di Russia e Iraq, ma non solo) il nodo principale che aveva provocato l’ostruzionismo degli Emirati arabi uniti, ritardando l’intesa. Tra ricatti e recriminazioni, le discussioni sono andate avanti per quasi quattro giorni, senza contare i colloqui informali che hanno preceduto il vertice vero e proprio.

Il piano finale - di cui Kuwait e Algeria rivendicano la paternità, ma che risente della volontà russa di aprire gradualmente i rubinetti - è lontano dalle attese del mercato, che a lungo aveva dato per scontata una proroga di 3-6 mesi degli attuali tagli produttivi. Eppure il Brent ha guadagnato oltre l’1%, tornando a superare 48 dollari al barile, vicino ai massimi da otto mesi.