Petrolio, la produzione Usa crolla. Ombre sul futuro dello shale

Non è la prima ritirata a cui si assiste. Ma stavolta i frackers (o almeno molti di loro) non sembrano più in grado di risorgere dalle ceneri, come avevano sempre fatto in passato. Dopo aver bruciato centinaia di miliardi di cassa nell’ultimo decennio, il settore ha perso la fiducia degli investitori e oggi è tagliato fuori dal mercato dei capitali.

La voragine dei conti

I conti del primo trimestre, quando l’emergenza coronavirus era appena agli inizi, hanno rivelato una voragine: perdite per 26 miliardi di dollari e svalutazioni per 38 miliardi, calcola Rystad Energy, che ha analizzato i bilanci di 39 società quotate.

L’effetto Covid

«Erano già nei guai prima ancora del Covid – afferma John Kempf, senior director di Fitch – È probabile che presto un paio di grossi nomi finiranno in bancarotta». Si tratta di Oasis Petroleum e di Chesapeake Energy, un pioniere dello shale, che nei giorni scorsi hanno avvertito che potrebbero non essere più in grado di proseguire l’attività.

Rischio insolvenze

Fitch prevede un tasso di insolvenza del 17% entro fine anno tra le società energetiche Usa con rating spazzatura, che in totale hanno debiti per 108 miliardi di dollari (l’importo è salito di quasi il 60% per via di alcuni «fallen angels» di peso: Occidental, Apache e Cenovus).

Il ricorso al Chapter 11 per ora è limitato: solo 17 casi quest’anno, compresa Whiting Petroleum. Ma la valanga minaccia di ingrossarsi. Rystad si aspetta 250 istanze di fallimento entro la fine del 2021.