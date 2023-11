Petrolio, profitti in calo ma più dividendi per ConocoPhillips

Ascolta la versione audio dell'articolo

Frenano ricavi e redditività della texana ConocoPhillips. Il colosso petrolifero ha registrato un utile netto di 2.798 milioni di dollari (2.630 milioni di euro) nel terzo trimestre del 2023, il 38,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, come riportato nei suoi risultati finanziari questo giovedì. ConocoPhillips ha fatturato il 32,2% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a 14.250 milioni di dollari (13.420 milioni di euro). Il gruppo è stato tuttavia festeggiato a Wall Street dopo l’annuncio di un dividendo incrementato del 14% a 58 cents per azione.

Balzo dei costi

I costi per l’acquisto di materiale nel terzo trimestre hanno raggiunto i 5.543 milioni di dollari (5.220 milioni di euro), il 40% in meno; Le spese di produzione e operative sono aumentate del 10%, a 1.995 milioni di dollari (1.880 milioni di euro) e l’impatto degli ammortamenti delle attività è stato di 2.095 milioni di dollari (1.970 milioni di euro), superiore del 12%.

I nove mesi

Nei nove mesi complessivi dell’anno, la società ha registrato un utile di 7.950 milioni di dollari (7.480 milioni di euro), il 48% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la fatturazione è stata inferiore del 31%, arrivando a 43.267 milioni (40.730 milioni di euro). euro). Allo stesso modo, la compagnia petrolifera con sede a Houston, in Texas, ha precisato che l’utile netto per azione tra luglio e settembre è stato di 2,33 dollari (2,19 euro), il 34,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il prezzo medio totale realizzato dalla società è stato di 60,05 dollari (56,54 euro) per barile di petrolio equivalente (Boe), il 27,7% in meno.