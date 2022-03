Petrolio, il rally non si ferma: prezzi oltre 100 dollari al barile

2' di lettura

Mentre guerra e sanzioni fanno volare il petrolio oltre 100 dollari al barile, gli Stati Uniti aprono di nuovo le riserve strategiche, stavolta affiancati da altri trenta Paesi dell’Ocse: sul mercato arriveranno in tutto 60 milioni di barili, la metà dei quali messi a disposizione da Washington, in un’operazione che stavolta – a differenza di un’analoga iniziativa lanciata dalla Casa Bianca lo scorso novembre – verrà coordinata dall’Agenzia internazionale dell’energia (Aie): evento raro, che non ...