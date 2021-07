Petrolio record e Opec in stallo: ecco perché lo shale oil non si è risvegliato

4' di lettura

Il petrolio sopra 75 dollari al barile e lo stallo che paralizza l’Opec Plus in teoria rappresentano un’occasione d’oro per lo shale oil americano. Ma non è detto che questo sia sufficiente a risvegliare il gigante addormentato, che finora ha reagito a malapena al rally che solo nel corso di quest’anno ha fatto aumentare del 50% il prezzo del barile, spingendolo a livelli record.

L’apatia del settore è un elemento di forte discontinuità rispetto al recente passato, quando ogni sussulto al rialzo dei...