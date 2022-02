Petrolio record, ma l’Opec+ ha le mani legate

2' di lettura

L’Opec+ torna a riunirsi con il petrolio vicino ai massimi da sette anni e ormai lanciato a detta di molti analisti verso quota 100 dollari al barile. Ma nelle politiche produttive del gruppo non si profila un cambio di marcia: l’esito più probabile del vertice odierno, stando alle voci della vigilia, sarà l’ennesima conferma del piano di apertura dei rubinetti approvato lo scorso luglio e dunque un altro aumento delle quote di 400mila barili al giorno, anche per il mese di marzo.

L’ipotesi di una...