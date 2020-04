Petrolio, Riad già sicura dei tagli Usa. A puntare i piedi è rimasto il Messico

Uno dei maggiori scogli è già stato superato. Russia e Arabia Saudita hanno messo fine alla guerra dei prezzi del petrolio, promettendo di accollarsi metà dei tagli Opec Plus. La ripartizione è frutto di un compromesso, che vede Mosca e Riad riconoscersi reciprocamente lo stesso livello di produzione di 11 mbg ad aprile (anche se i sauditi vantavano di essersi spinti al record di 12,3 mbg). Entrambi ridurranno del 22% da quella base e in fin dei conti poco importa se tutti sanno che è fittizia: Riad, come sempre, farà uno sforzo in più per la causa.

A questo punto si sarebbe potuto voltare pagina, spostando l’attenzione sul nodo, tutt’altro che trascurabile, della collaborazione degli Usa e degli altri big del petrolio, che il ministro russo Alexandr Novak è tornato a definire irrinunciabile nel corso del webinar dell’Opec Plus.

Ma il Messico – impegnato a rivitalizzare i suoi giacimenti dopo un drammatico declino negli ultimi anni – ha deciso di far sospirare la sua adesione ai tagli. Nella notte la ministra dell’Energia Rocìo Nahle ha concesso una riduzione di 100mila bg per i prossimi due mesi, invece dei 400mila bg che le sarebbero stati richiesti: inquesto modo, ha detto via Twitter, il Messico scenderebbe dagli 1,781 mbg di marzo a 1,681 mbg.

Anche il comunicato finale dell’Opec Plus aveva legato l’entrata in vigore dell’accordo all’adesione messicana. In caso positivo, è previsto un meccanismo a scalare, per adeguarsi all’auspicato attenuarsi della pandemia di coronavirus, con il suo effetto «terrificante» sui fondamentali del petrolio (così l’ha definito il segretario generale dell’Opec Mohammed Barkindo): il taglio di 10 mbg dovrebbe ridursi a 8mbg da giugno e a 6 mbg da gennaio al 22 aprile 2021.

Quanto agli Stati Uniti, nelle prossime ore dovranno svelare le carte. Nel frattempo Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una nuova «grande conversazione» al telefono con il presidente russo Vladimir Putin e con il sovrano saudita Salman.