Petrolio, Riad mostra gli impianti colpiti ma non cancella i dubbi sui danni di Sissi Bellomo

(Afp)

2' di lettura

A una settimana dagli attacchi contro il petrolio saudita, Aramco «lavora 24/7» per ripristinare gli impianti colpiti. «Qui è un alveare», ha detto Fahad Abdulkarim, dirigente della compagnia di Riad, che con un volo privato organizzato in fretta e furia ha portato un gruppo di giornalisti occidentali di stanza in Medio Oriente a visitare parte dell’area colpita.

Uno sforzo di trasparenza – e di propaganda – che assume un significato particolare nel mondo arabo: oggi non solo è venerdì, giorno dedicato alla preghiera per la comunità islamica, ma in Arabia Saudita sono anche appena iniziate le celebrazioni per la più importante festa civile, il Giorno nazionale, che cadrà il 23 settembre, in ricordo della riunificazione del Regno nel 1932.

Fotografie e filmati da Khurais e Abqaiq – i due siti bersaglio degli attentati del 14 settembre – hanno fatto il giro del mondo, ma solo una parte delle infrastrutture colpite compare nelle immagini ed è stata resa accessibile (a distanza) a favore dei media. E la prima reazione a caldo di alcuni esperti del settore, interpellati dal Sole 24 Ore, non è di sollievo.

Non tutte le sezioni degli impianti sono state mostrate. Ma ciò che si è potuto vedere – e apprendere – non rassicura sull’entità e sui tempi delle riparazioni necessarie. E questo nonostante le dichiarazioni super ottimiste rese dai dirigenti Aramco, che hanno ribadito che sia Khurais che Abqaiq entro fine mese dovrebbero tornare a funzionare «come prima degli attacchi».

Il dettaglio più allarmante che si è appreso – a questo punto ufficialmente – è che nel complesso di Abqaiq ci sono «almeno tre torri di stabilizzazione del greggio con gravi danni», che probabilmente dovranno essere sostituite. In tutto Aramco conferma che sono state colpiti cinque stabilizzatori e 11 sferoidi.