Petrolio, il principe bin Salman sottrae Saudi Aramco al ministro Al Falih

Riad sta tagliando la produzione da gennaio 2017, in modo molto più pesante degli altri Paesi dell’Opec e della Russia (che si è unita agli sforzi grazie all’abilità diplomatica di Al Falih, ma che ora è tornata ad estrarre più di quanto promesso). Eppure, nonostante tutti i sacrifici, il prezzo del barile non è risalito abbastanza : il Brent scambia a meno di 60 dollari, Riad ha bisogno di almeno 80 dollari per far quadrare il bilancio dello Stato e per spuntare una valutazione soddisfacente per Saudi Aramco, quando e se «l’Ipo del secolo» avrà davvero luogo.

Il tam tam delle voci su una prossima quotazione in Borsa, che l’anno scorso era stata rinviata al 2021-22, è ricominciato nelle ultime settimane. E dai rumor è filtrato anche il disagio sulla scelta della piazza internazionale: New York ora sembrerebbe fuori gioco – troppo alto il rischio di cause legali – ma anche Londra e Hong Kong non sono messe troppo bene, la prima per via della Brexit (che si annuncia davvero hard), la seconda per via dei disordini sempre più violenti.