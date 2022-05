Petrolio in rialzo, gli Usa pensano già a riacquistare barili per le riserve

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’Opec+ non farà nessuno sforzo per sostituire il petrolio russo. Ma questo era nelle carte. La vera sorpresa non è arrivata dal vertice della coalizione – finito come previsto con la conferma di un aumento delle quote produttive di 432mila barili al giorno a giugno – bensì dagli Stati Uniti.

Washington starebbe già pianificando di acquistare greggio per ricostituire le riserve strategiche dopo il maxi programma di vendite deciso a fine marzo con l’obiettivo di raffreddare il prezzo del barile. L’...