Petrolio, la Russia cerca una “polizza” alla messicana contro i ribassi In seguito al crollo del petrolio sotto zero il Cremlino è tornato a valutare l’adozione di un programma di hedging in stile Messico: operazioni finanziarie per proteggere dal rischio di ulteriori ribassi, che potrebbero avere un forte impatto sui mercati di Sissi Bellomo

Una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio (Afp)

Dopo lo shock da coronavirus, che ha spinto il petrolio addirittura sotto zero, la Russia torna ad accarezzare l’idea dell’hedging: operazioni finanziarie che funzionano come una sorta di polizza in caso di crollo del mercato, tutelando gli introiti dello Stato.

Il Cremlino ha confermato che il presidente Vladimir Putin ha ordinato ai ministeri competenti e ad altri enti governativi di predisporre uno studio di fattibilità da sottoporre alla sua attenzione entro fine luglio.

Secondo indiscrezioni raccolte da Interfax, il progetto è stato sollecitato da Rosneft e prevede di coinvolgere il fondo sovrano nell’acquisto di opzioni put, che danno diritto a vendere petrolio a un prezzo predeterminato entro una termine definito, a prescindere dal suo valore di mercato in quel momento.

Se il piano di Mosca si concretizzasse potrebbe avere un forte impatto, verosimilmente superiore a quelle del programma messicano, noto come «Hacienda Hedge», che ogni anno i mercati aspettano con trepidazione per i potenziali scossoni che è in grado di provocare.

Le strategie di hedging, effettuate attraverso derivati finanziari, possono essere più o meno complesse, ma di fatto comportano sempre l’esigenza di vendere volumi di greggio a futuri. E poiché la Russia è uno dei maggiori produttori al mondo, in grado di estrarre più di 11 milioni di barili al giorno, è difficile che riesca a muoversi con passo leggero.