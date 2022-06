Petrolio, Russia verso la sospensione dalle quote Opec+

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le sanzioni potrebbero portare anche la Russia, come l’Iran e il Venezuela, ad essere liberata da ogni vincolo sulla produzione di petrolio da parte dell’Opec+. È possibile che una decisione in merito alla sospensione dal sistema delle quote venga presa già durante il vertice di giovedì 2 giugno, secondo indiscrezioni che circolano tra i delegati.

Al di là dei rumors, riferiti per primo dal Wall Street Journal, si tratta di uno sviluppo più che plausibile: addirittura una logica conseguenza delle ...