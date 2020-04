Petrolio, slitta il vertice Opec-produttori. Servono altri negoziati

L’Opec, come detto, aveva in un primo momento convocato per lunedì il verticein teleconferenza, aperto non solo ai vecchi alleati ma a chiunque voglia partecipare alle trattative. Anche Riad, come Mosca, non intende chiudere i rubinetti se gli altri non fanno lo stesso. E stavolta nessuno è disposto a tollerare che gli Usa, primi fornitori mondiali di greggio, si chiamino fuori: la loro collaborazione è cruciale per contrastare il crollo della domanda provocato dal coronavirus. Servono però ancora negoziati preliminari prima di arrivare al vertice.

Nel regno del libero mercato non è facile imporre limiti all’attività delle compagnie, sotto il profilo legale prima ancora che politico. Ma l’amministrazione Usa – pur tra mille polemiche e divisioni – sta cercando un escamotage per collaborare. In caso contrario sarebbe additata come responsabile del prossimo affondo dei prezzi del barile: uno sviluppo inevitabile , perché con gli spazi di stoccaggio vicini a esaurirsi, saranno le leggi di mercato a costringere l’offerta ad adeguarsi alla domanda.

Anche la Casa Bianca, come il Cremlino, sta consultando compagnie e associazioni di settore. Ma i toni sono ben diversi. Tra i petrolieri Usa circolano infinite proposte, spesso contrastanti: alcune aggressive, come dazi o sanzioni contro il petrolio straniero, altre opportuniste.

Si è discusso anche di chiudere le piattaforme del Golfo del Messico, ufficialmente per fermare i contagi da coronavirus tra il personale, rivela il Wall Street Journal: con la quarantena si otterrebbe un super-taglio di 2 mbg (su 13 mbg estratti negli Usa).

Un’altra idea per evitare ostacoli legali è vietare l’export di greggio, come del resto gli Usa hanno fatto per quarant’anni fino al 2015.