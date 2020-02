Petrolio, la Russia resiste a nuovi tagli di produzione I tecnici dell’Opec Plus hanno concluso che per reagire al calo della domanda provocato dal coronavirus serve un taglio extra della produzione di greggio da 600mila barili al giorno. Ma Mosca prende tempo: gli impatti dell’economia non sono ancora chiari di Sissi Bellomo

Il petrolio è sotto pressione per gli effetti del coronavirus sui consumi. Ma una reazione da parte dell’Opec Plus non è ancora scontata. Le esitazioni della Russia sulla necessità di nuovi tagli di produzione hanno condotto a un parziale fallimento la riunione d’emergenza del comitato tecnico, convocata a Vienna per studiare misure a sostegno del mercato.

Gli esperti si sono presi una terza giornata di tempo per discutere, concludendo che nel secondo trimestre la coalizione dovrebbe ridurre le estrazioni di greggio di ben 2,7 milioni di barili al giorno: in pratica ci vorrebbe un taglio extra di 600mila bg, da aggiungere a quello deliberato al vertice Opec Plus dello scorso dicembre, che prevedeva una riduzione collettiva di 1,7 mbg fino a marzo, più una “volontaria” da 400mila bg da parte dei sauditi, condizionata al totale rispetto delle quote da parte di ciascun Paese.

Le raccomandazioni del comitato, tuttavia, lasciano il tempo che trovano. Ogni decisione spetta ai ministri del gruppo che – in rappresentanza di ben 23 Paesi – dovranno riunirsi in seduta plenaria e trovare un accordo unanime, o meglio: il «consenso», come l’Opec ha sempre amato definirlo.

Per il momento il consenso non c’è. Ed è per questo che il vertice vero e proprio, convocato per il 5-6 marzo nella capitale austriaca, non è stato anticipato come molti si aspettavano.

È stata la Russia – alleata ingombrante ma ormai irrinunciabile per l’Opec – a non voler affrettare le scelte in una fase in cui c’è ancora molta incertezza sulle ricadute del coronavirus. «Abbiamo bisogno di più tempo per vedere come si evolve la situazione, che impatto avrà sul mercato petrolifero globale», ha spiegato da Mosca il ministro Alexandr Novak.