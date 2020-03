Petrolio, Russia in trincea per la guerra dei prezzi: pronti a resistere 10 anni Il prezzo del petrolio sta andando a picco (-30% in apertura dei mercati asiatici) ma Mosca è disposta a svuotare il fondo sovrano pur di non darla vinta a sauditi e shale oil Usa di Sissi Bellomo

La Russia si prepara a una guerra di trincea per la conquista del mercato del petrolio. Con le quotazioni del barile che crollano ormai senza freni, Mosca ha annunciato di essere pronta a bruciare le proprie riserve valutarie pur di non cedere terreno agli avversari e di essere in grado di resistere fino a dieci anni con il petrolio a 25-30 dollari.

La sfida è lanciata all’Arabia Saudita, che dopo il fallimento del vertice Opec Plus ha applicato sconti di listino mai visti sulle forniture ai clienti di aprile. Nel mirino di Mosca ci sono però anche gli Stati Uniti dello shale, concorrenti sempre più pericolosi non solo sul mercato del petrolio ma anche su quello del gas: se il prezzo del greggio crolla i frackers sarannno costretti anche a produrre meno gas associato.

Inoltre dovrebbe venir meno la convenienza dei carichi di Gnl spot rispetto alle forniture contrattuali di gas, che molto spesso sono tuttora indicizzate al petrolio. Nei giorni scorsi si è avuta notizia che PetroChina avesse dichiarato lo stato di forza maggiore su consegne di gas, per poi comprare carichi spot.

La Russia – su cui incombono anche sanzioni sempre più rigide dagli Usa - ha deciso di passare alle maniere forti. La “dichiarazione di guerra” è arrivata venerdì 6, quando c’è stata la goccia che ha fato traboccare il vaso: il tentativo dell’Arabia Saudita di costringerla a nuovi tagli della produzione di petrolio con l’Opec Plus. Da aprile «non ci saranno più restrizioni a produrre né per l’Opec né per i Paesi non Opec», ha avvertito il ministro russo dell’Energia Alexandr Novak abbandondando il vertice di Vienna.

Ora Mosca si è spinta oltre.

La norma che impone alla banca centrale russa di comprare valute straniere per sostenere il rublo in periodi di ribasso del petrolio è stata sospesa: il ministero delle Finanze ha autorizzato a vendere riserve anche se il prezzo del barile rimane sotto 42,50 dollari, la soglia identificata come neutrale per i conti dello Stato.