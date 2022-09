Petrolio russo, come funziona il tetto sul prezzo approvato dal G7

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il G7 solleva il sipario sul piano per imporre un tetto al prezzo del petrolio russo. A lungo voluto e negoziato dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, ha l’obiettivo di stringere il cappio delle sanzioni internazionali contro Mosca, limitando le risorse incassate grazie all’export di prodotti energetici e utilizzate per rafforzare macchina bellica. Allo stesso tempo intende esplicitamente scongiurare nuovi shock sul mercato del greggio, che scuotano l’economia mondiale e «anzitutto Paesi a basso e medio reddito» con paralisi delle forniture.

Il meccanismo

Il meccanismo stabilito dai ministri finanziari delle sette grandi potenze in cerca di questo equilibrio, annunciato nel comunicato emerso da un vertice virtuale, prescrive il divieto di copertura assicurativa e di finanziamenti a spedizioni di greggio e derivati di origine russa (la «completa proibizione di servizi che consentono il trasporto marittimo») se questi non saranno venduti a prezzi che rispettino il tetto prestabilito. Il 90% del business assicurativo mondiale sul trasporto di petrolio è in mano a compagnie di Paesi del G7. Il livello del prezzo verrà determinato da una «ampia coalizione di Paesi che aderiscono e applicano il price cap».

Il meccanismo è previsto che entri in vigore il 5 dicembre per il greggio e il 5 febbraio per i prodotti raffinati.

Il prezzo iniziale per l’oro nero russo, ha precisato il G7, sarà «basato su input tecnici e deciso dall’intera coalizione» e «comunicato in modo chiaro e trasparente», monitorato e riesaminato quando necessario per valutarne impatto ed efficacia. In attesa di simili dettagli da definire, si sono rincorse indiscrezioni sulla caccia ad un prezzo superiore ai costi medi di produzione di Mosca (secondo alcune stime di 30-40 dollari al barile) per non chiudere i suoi “rubinetti”, da applicare tra dicembre e febbraio prima sul greggio e poi sui derivati.

Immediata e dura, però, la risposta del Cremlino. Il portavoce Dmitry Peskov ha accusato il G7 di «destabilizzare» le piazze energetiche e minacciato ritorsioni nei confronti di aziende e nazioni che adotteranno il tetto.