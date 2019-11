Petrolio, Saipem valuta unione con la rivale norvegese Subsea 7 Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Subsea 7 ha una capitalizzazione di mercato di 3,2 miliardi di dollari

Saipem sta considerando un'unione con la rivale Subsea 7 per creare un gigante dei servizi petroliferi in Europa. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Subsea 7 ha una capitalizzazione di mercato di 3,2 miliardi di dollari.

Saipem, il cui azionista di maggioranza è Eni ha un valore di circa 4,8 miliardi di dollari.

Nessuna decisione finale è stata presa e non c'è certezza che la transazione venga chiusa, mette in evidenza Bloomberg.

Le aziende hanno parlato di una fusione negli anni precedenti, anche se

non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Il 14 novembre Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto da Esso Exploration and Production Guyana Limited, controllata di ExxonMobil, per il progetto Payara development situato nel blocco Stabroek al largo della Guyana. L'esecuzione del nuovo progetto è subordinata alle autorizzazioni del Governo locale, all'approvazione dell'investimento da parte del committente e dei suoi partner.

Il gruppo di servizi petroliferi guidato da Stefano Cao si è inoltre aggiudicato alcuni ulteriori lavori su contratti E&C offshore attualmente in corso in Arabia Saudita, Azerbaigian e nel Mare del Nord. Il valore complessivo di tali contratti, unitamente a quello in Guyana, ammonta a circa 880 milioni di dollari.