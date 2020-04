Petrolio saudita record, lo shale oil vacilla. Riad ha già vinto? Prima vittima eccellente negli Usa: Whiting Petroleum, campione dello shale, è in Chapter 11. Intanto Riad fa sfoggio di potenza. Ma l’ipotesi di tagli produzione (magari anche congiunti) non è morta di Sissi Bellomo

(REUTERS)

Il crollo del petrolio ha fatto la prima vittima eccellente negli Stati Uniti: un campione dello shale oil, Whiting Petroleum, che si è appena arreso al Chapter 11. Proprio mentre l’Arabia Saudita, all’indomani della scadenza dei tagli Opec Plus, esibisce tutta la sua potenza.

La produzione di greggio di Riad si è già spinta al record storico di 12 milioni di barili al giorno, dicono fonti Reuters. L’export era salito fin dagli ultimi giorni di febbraio a 9 mbg, dai 7 mbg mantenuti fino a poco tempo fa.

Ma la distinzione tra vincitori e vinti non è così netta come sembra. E non è escluso che i tagli produttivi tornino alla ribalta, magari persino coordinati e con l’inedita partecipazione degli Usa: un’ipotesi appena rilanciata da Donald Trump. La collaborazione, per quanto forzata e inevitabile, potrebbe essere presentata al mondo come un «accordo».

Dalla Casa Bianca il presidente Usa è tornato a commentare il crollo delle quotazioni del barile, che per il Wti rimangono inchiodate a 20 dollari, sui minimi da diciott’anni: un vantaggio per i consumatori, ma anche un fenomeno «doloroso per una delle nostre industrie più grandi, quella petrolifera».

Russi e sauditi «stanno già discutendo» secondo Trump e lui stesso conta di unirsi alle trattative «al momento appropriato, in caso di bisogno». «Tutti quanti ci metteremo insieme e vedremo che cosa possiamo fare, perché non vogliamo perdere un’industria», promette l’inquilino della Casa Bianca: un esito che sembra impossibile, eppure non tutto è come sembra a prima vista.