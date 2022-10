Petrolio, l’Opec+ taglia 2 milioni di barili al giorno. Biden deluso: scelta miope

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’Opec+ approva un taglio delle quote di produzione di petrolio da 2 milioni di barili al giorno e la Casa Bianca risponde a stretto giro facendo sapere che il presidente Joe Biden è «molto contrariato per la miope decisione», alla quale l’amministrazione Usa replicherà subito con la cessione di altri 10 milioni di barili dalle scorte strategiche e in seguito individuando con il Congresso «strumenti e autorità addizionali per ridurre il controllo dell’Opec sui prezzi dell’energia». Formula criptica...