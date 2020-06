Petrolio, sfida al Wti: al via nuovi indici di prezzo per lo shale oil

I due riferimenti alternativi potrebbero comunque faticare ad affermarsi e di certo non potranno scalzare i futures sul Wti, scambiati in un mercato molto liquido, in quanto frequentato anche da soggetti finanziari. Questi ultimi potrebbero eventualmente privilegiare il Brent, ma di certo non si convertiranno ai nuovi indici di prezzo, pensati piuttosto per gli operatori commerciali.

I due prodotti peraltro sono in competizione anche tra loro e sono piuttosto simili, benché impieghino metodologie diverse. L’Argus Ags (American GulfCoast Select) sarà basato sulla rilevazione dei prezzi in sette località sul Golfo del Messico, sede di porti o aree di raffinazione. Il Platts Ags, un po’ come il Brent Dated, rifletterà il valore di carichi imbarcati su petroliere. Il greggio sarà quello del bacino shale di Permian, arrivato ai terminal di esportazione attraverso determinate pipeline.