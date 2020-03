Petrolio, sì dell’Opec a maxi tagli. Ma Mosca potrebbe far saltare l’intesa

(IMAGOECONOMICA)

Il destino del petrolio è in mano alla Russia. Di fronte all’emergenza coronavirus i Paesi dell’Opec si sono accordati facilmente sulla necessità di tagli di produzione extra per 1,5 milioni di barili al giorno. Ma l’ulteriore chiusura dei rubinetti è condizionata alla partecipazione di Mosca e degli altri alleati. E il via libera è tutt’altro che scontato.

A poche ore dalla riunione conclusiva del vertice a Vienna (e dopo che l’Opec aveva già reso ufficiale la sua decisione) il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, continuava a sostenere che l’intesa doveva ancora essere raggiunta.

In molte altre occasioni, compreso il vertice dello scorso dicembre, Mosca ha fatto sospirare fino all’ultimo la sua collaborazione alle politiche dell’Opec. Ma la coalizione Opec Plus – nata nel 2016 e in seguito trasformata in un organismo stabile – finora ha sempre tenuto, dimostrandosi efficace nel difendere le entrate, se non le quote di mercato, dei produttori che ne fanno parte.

Se questa volta i Paesi non Opec dovessero bocciare la proposta di un’azione comune, l’alleanza sarebbe probabilmente arrivata al capolinea.

Il no della Russia potrebbe anche far saltare del tutto l’accordo appena approvato, togliendo ogni freno alla caduta delle quotazioni del greggio. L’Opec – che ha ridotto le previsioni sulla crescita della domanda ad appena 480mila bg nel 2020 – specifica nel comunicato finale che un terzo dei tagli produttivi extra (ossia 500mila bg) dovranno essere fatti dai Paesi esterni al gruppo.