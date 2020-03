Petrolio, si spezza l’asse Mosca-Riad: niente tagli dall’Opec Plus

L’Arabia Saudita, ispiratrice del piano, aveva però fatto i conti senza l’oste. Di fronte al fatto compiuto la Russia aveva soltanto due possibilità: chinare la testa e accettare un accordo preconfezionato, oppure rifiutarlo in blocco evitando di perdere la faccia. Ha scelto – logicamente, verrebbe da dire – la seconda opzione.

Nessun compromesso

A nulla sono serviti i tentativi di convincere il ministro Novak, che dopo una breve puntata in patria per consultazioni al Cremlino era rientrato Vienna con un mandato evidentemente molto preciso. La riunione dei Paesi non Opec è iniziata con ben sei ore di ritardo per lasciare spazio alle trattative bilaterali. Ma stavolta non c’è stato spazio per nessun compromesso.

«Negli ultimi tre anni la Russia, un Paese non Opec, è riuscita a ottenere in pratica un potere di veto sulle decisioni dell’Opec», commenta Ellen Wald, senior fellow dell’Atlantic Council. «Il coronavirus ha fatto un’altra vittima: l’alleanza dei produttori – afferma Roger Diwan, vicepresidente di IHS Markit – Di fronte a un drammatico declino della domanda stanno gettando la spugna. È porobabile che nel prossimo trimestre vedremo scendere il prezzo del petrolio ai minimi da vent’anni».

Futuro incerto

A questo punto rischia in effetti di venir meno anche l’impegno dell’Opec a proseguire con i tagli produttivi dopo marzo, quando scadrà il patto oggi in vigore. «Non c’è nessun piano B – aveva avvertito il ministro iraniano Bijan Zanganeh – Se i Paesi non Opec non accettano l’accordo, allora non c’è nessun accordo».Lo stesso Zanganeh ieri ha comunque preannunciato «ulteriori consultazioniin un clima meno teso, per raggiungere un nuovo accordo da implementare il prima possibile».

Per il mercato il fallimento del vertice di ieri è stato «un enorme colpo psicologico», riconosce Ann-Louise Hittle, vice presidente di Wood Mackenzie. Tuttavia, «per qualsiasi produttore sarà difficile aumentare molto l’output con la domanda così debole e la probabilità che la debolezza prosegua nel secondo trimestre».Nel frattempo lo shale oil americano, già in crisi per il ridotto accesso al credito, potrebbe davvero cedere, anche se « ci vorranno 6-9 mesi di riduzione della spesa per avere una produzione più bassa nei Lower-48», ricorda Hittle.