Petrolio sotto 20 dollari, ora i pozzi iniziano a chiudere In alcune aree il greggio registra prezzi negativi: bisogna pagare per farselo portare via. Ma non si riesce: la domanda è diminuita di un quarto con il coronavirus. Le raffinerie chiudono e lo spazio di stoccaggio si sta esaurendo di Sissi Bellomo

Petrolio sotto 20 dollari al barile. L’ennesima soglia di prezzo ha ceduto al ribasso, portando il Wti a scivolare fino a 19,92 dollari. Il Brent, arrivando a perdere oltre il 9%, ha toccato quota 22,58 dollari, il minimo da novembre 2002.

I prezzi negativi sono intanto diventati una realtà, sia pure in aree geografiche ancora circoscritte.E alcuni produttori hanno iniziato a fermare le trivelle: un’azione troppo rapida rischia di essere irreversibile. E quando il mondo tornerà a bruciare petrolio a pieno ritmo, il rischio è che non ce ne sarà abbastanza.

In tempi di coronavirus e di guerre dei prezzi, il mercato fisico – dove non si scambiano barili di carta, ma greggio “vero” – segnala che bisogna pagare per farsi portare via la produzione. Ma è una soluzione teorica: se le raffinerie chiudono e gli spazi di stoccaggio sono insufficienti, bisogna tagliare la produzione. Non c’è scelta.

Negli Usa alcuni operatori di oleodotti stanno chiedendo alle società di shale oil di fare proprio questo: chiudere i pozzi.

Ora che metà della popolazione mondiale è chiusa in casa per evitare il contagio, i consumi petroliferi stanno crollando come non avevano mai fatto prima, nemmeno all’indomani della Grande depressione del 1929.