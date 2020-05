Petrolio sotto zero, non si replica: il Wti giugno scade al record da 2 mesi Ultima seduta tranquilla (e in rialzo) per il futures sul greggio Usa. Un mese fa con l’avvicinarsi della data di consegna il Wti per maggio era invece crollato a prezzi negativi. Da allora molte cose sono cambiate sul mercato di Sissi Bellomo

È trascorso appena un mese dal crollo del petrolio sotto zero, ma sul mercato è come se fosse un altro mondo. Il Wti per giugno non solo è arrivato a scadenza senza nessun intoppo, ma ha chiuso la seduta in rialzo (l’ennesima) sopra 32 dollari al barile: sui livelli di oltre due mesi fa, quando Arabia Saudita e Russia stavano appena cominciando la guerra dei prezzi e quando il coronavirus non aveva ancora fermato la prima economia mondiale, gli Stati Uniti.

Il greggio americano, quasi incredibilmente, si è persino spostato in backwardation: le quotazioni dei barili in pronta consegna sono più alte, sia pure solo di pochi centesimi, rispetto a quelle di luglio, una struttura che il mercato di solito assume quando c’è scarsità di offerta. L’opposto è il contango. E fino a poco tempo fa c’era addirittura un supercontango, che spingeva ad accumulare scorte ovunque, sulla terraferma e bordo di petroliere. Ora è del tutto scomparso, anche nel caso del Brent.

Si diceva che entro l’estate ogni cisterna del mondo si sarebbe riempita fino all’orlo. a cominciare da quelle di Cushing, la località dell’Oklahoma in cui si consegna il Wti alla scadenza dei contratti negoziati sul Nymex.

L’impossibilità di alcuni operatori ad accedere agli stoccaggi era stata la causa principale della seduta shock del 20 aprile, quella in cui il principale future sul Wti giunto alla vigilia della scadenza ha chiuso a -37,63 dollari: un crollo senza precedenti anche per la rapidità con cui le quotazioni sono affondate a fine giornata, mentre la liquidità si prosciugava per l’assenza pressoché totale di compratori.

La situazione da allora è molto cambiata, sia sul fronte dei fondamentali sia dal punto di vista tecnico. I consumi petroliferi sono in ripresa in tutto il mondo e addirittura in Cina si sono riportati intorno a 13 milioni di barili al giorno, vicini ai massimi storici, scrive Bloomberg. Ma è soprattutto l’offerta a sorprendere.