Petrolio, stop dei sauditi ai tagli extra. E la Libia torna a esportare Il barile torna a scendere dopo la decisione dell’Arabia di sospendere il taglio di produzione extra. Cresce intanto anche l’offerta di Tripoli di Sissi Bellomo

La Libia che torna a estrarre petrolio dai suoi maggiori giacimenti, l’Arabia Saudita che ritira i tagli di produzione extra, l’accordo per disciplinare l’Iraq e gli altri «disubbidienti» che sembra un atto di fede anziché un impegno scolpito sulla pietra. Nei piani dell’Opec Plus si è già aperta qualche breccia dopo il vertice di sabato 6 e l’entusiasmo del mercato si è spento sul nascere.

Il Brent, dopo uno sprint iniziale che l’aveva spinto fino a 43,50 dollari al barile (grazie anche alle importazioni record di greggio della Cina), ha perso oltre il 3% lunedì, ripiegando intorno a 41 dollari.

A imporre l'inversione di rotta sul mercato è stata paradossalmente soprattutto la conferenza stampa dell’Opec Plus, convocata via web per dare sfoggio di trasparenza e per autocelebrare i risultati raggiunti in «uno dei vertici di maggiori successo nell’intera storia dell'Opec», secondo le parole del presidente di turno, l’algerino Mohamed Arkab.

Gli investitori non gli hanno prestato grande attenzione, concentrandosi invece sulla notizia – inattesa per molti – che Arabia Saudita, Emirati arabi e Kuwait interromperanno a fine mese il taglio da 1,2 milioni di barili al giorno che stanno effettuando in aggiunta alla riduzione prescritta dall’Opec Plus.

Solo quest’ultima, secondo gli accordi approvati sabato, proseguirà quasi invariata (9,6 mbg) anche a luglio. L’altro era un taglio extra volontario valido per un mese soltanto, ha chiarito il saudita Abdulaziz Bin Salman: «Serviva per dimostrare buona volontà, per creare un’atmosfera migliore nel gruppo. Ora che lo scopo è stato raggiunto voltiamo pagina».