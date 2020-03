Petrolio, sull’Opec Plus l’incubo di un calo della domanda nel 2020 Mentre il gruppo studia nuovi tagli di produzione, gli analisti rifanno i conti: con il coronavirus non più confinato alla Cina, la domanda petrolifera potrebbe calare anche su base annua. Dal 1985 a oggi è successo solo tre volte di Sissi Bellomo

L’Opec Plus si riunisce a Vienna con l’incubo che il coronavirus possa non solo rallentare ma addirittura diminuire la domanda di petrolio nel 2020, un evento che si è verificato solo altre tre volte negli ultimi quarant’anni e che imporrebbe al gruppo di tagliare la produzione in modo molto più drastico di quanto avesse sperato.

L’Arabia Saudita, secondo i rumor, ora starebbe premendo per una riduzione extra di ben 1,5 milioni di barili al giorno, invece di 1 mbg come si diceva nei giorni scorsi: un sacrificio che si aggiungerebbe al taglio da 2,1 mbg già in vigore e che Riad vorrebbe condividere il più possibile con gli altri membri della coalizione, ma al quale la Russia tuttora oppone (o finge di opporre) resistenza.

Le trattative proseguiranno a oltranza, per impacchettare un accordo convincente. Ma il mercato non si fida – il Brent ha perso l’1%, ripiegando sotto 52 dollari – e contrastare il crescente pessimismo degli operatori non sarà facile.

L’ipotesi di un calo della domanda petrolifera anche su base annua è diventata più concreta col dilagare dell’epidemia, che dalla Cina si è ormai estesa a oltre 70 Paesi nel mondo. E a sposarla oggi c’è anche Goldman Sachs, prima tra le grandi banche ad aver gettato il cuore oltre l’ostacolo, per prevedere una crescita negativa di 150mila bg (la sua previsione ante-coronavirus era un incremento di 1,1 mbg).

Dal 1984 solo altre tre volte c’è stata una contrazione: nel 2008 e nel 2009, come conseguenza della crisi finanziaria globale, e in precedenza nel 1993, quando gli Usa stavano uscendo da una recessione.