Petrolio alla svolta, se il virus non torna a colpire

In tutto, tra il 16 maggio e il 5 giugno, i raffinatori americani hanno importato 32 mb da Riad e nello stesso periodo le scorte di greggio Usa sono salite di 20 mb (a un record di 538,1 mb), fa notare John Kemp, analista di Reuters. Sembrerebbe insomma trattarsi di un fenomeno contingente, oltre che localizzato dal punto di vista geografico.

Altrove le scorte hanno già iniziato a diminuire: nel Mare del Nord ad esempio gli stoccaggi galleggianti sono calati di ben il 35% rispetto al picco di 12 milioni di barili raggiunto a fine maggio, scrive Bloomberg.

In giro per il mondo c’è ancora tantissimo greggio a bordo di petroliere all’ancora: addirittura 180 milioni di barili, stima Vortexa. Ma l’incentivo ad accumulare barili è «fortemente diminuito», afferma Harry Tchilinguirian, oil strategist di Bnp Paribas: chi possiede scorte in mare «Probabilmente sta tenendo d’occhio la possibilità di vendite opportunistiche nel caso emergano sacche di recupero di domanda».

Il motivo è nella struttura dei prezzi: il contango – situazione in cui il greggio a pronti costa meno di quello per consegna differita – è quasi sparito dopo l’entrata in vigore dei tagli di produzione dell’Opec Plus, che peraltro, con la rigorosa disciplina imposta durante l’ultimo vertice, potrebbero diventare ancora più incisivi.

Nel caso del Brent lo spread a sei mesi si è ridotto a meno di 2 dollari al barile, contro i 12-14 dollari raggiunti tra marzo e aprile, che rendevano molto redditizio l’accumulo di greggio. Ora il gioco non vale più la candela. Presto – o addirittura prestissimo secondo alcuni analisti – le scorte dovrebbero anzi cominciare a scendere.