Petrolio: tagli extra dall’Opec, ma il gruppo litiga sulle quote

Il rapporto con la Russia

A rafforzare l’egemonia di Mosca ha probabilmente contribuito il “licenziamento” di Khaled Al Falih, ministro che Riad ha da pochi mesi sostituito con un più fidato membro della casa reale.

Al Falih aveva costruito un rapporto di fiducia personale e di intesa anche sul piano umano con il collega russo Alexandr Novak, che difficilmente il principe ministro Abdulaziz – benché veterano dell’Opec e abile diplomatico – riuscirà a replicare.

È stato Novak ieri pomeriggio a segnare un punto di non ritorno nelle trattative dell’Opec Plus, annunciando che in discussione ci sono tagli extra di 500mila barili al giorno (rispetto agli attuali 1,2 milioni di bg), limitati al primo trimestre 2020 ed eventualmente prorogabili se necessario, ma solo convocando un nuovo vertice ai primi di marzo.

La battaglia sui condensati

Mosca ha anche già annunciato di aver vinto la battaglia sui condensati, per sè e per gli altri Paesi non Opec: non verranno più conteggiati insieme al greggio per determinare le quote di produzione. Si tratta di 1,4 milioni di barili al giorno in tutto, stima uno studio Citigroup-OilX, che ora scombussolano il calcolo dei tagli da assegnare a ciascuno.

Senza i condensati la quota della Russia scende da 11,19 mbg a 10,43 mbg, riportandola magicamente in linea con i tagli richiesti (che ha effettuato al 100% solo per tre mesi, da maggio a luglio, quando c’era l’oleodotto Druzhba contaminato).