Petrolio, i tagli (non più impossibili) di Usa, Russia e Arabia Saudita

Appena finito l’accordo Opec Plus

L’inquilino della Casa Bianca ha parlato proprio mentre il vecchio accordo sui tagli di produzione dell’Opec Plus arrivava a scadenza: dal 1° aprile i 13 Paesi dell’Opec, la Russia e gli altri 9 alleati sono tutti liberi di estrarre greggio a volontà. Ma aprire i rubinetti al massimo non significa essere in grado di vendere. Né di sostenere la produzione, se non si sa dove metterla e se il prezzo del barile è a livelli che non remunerano nessuno.

La pandemia da coronavirus ha fatto crollare la domanda petrolifera come non era mai accaduto prima nella storia. Secondo molti analisti questa settimana i consumi sono ridotti addirittura di un quarto rispetto ai normali 100 milioni di barili al giorno. E lo spazio nei serbatoi di stoccaggio si sta esaurendo: un fenomeno che in alcune aree del mondo sta spingendo addirittura in negativo il prezzo del greggio.

Colossi dai piedi d’argilla

Nessuno dei tre big – Usa, Russia e Arabia Saudita – vuole mostrarsi debole. E Riad in particolare per ora segnala di non avere alcuna intenzione di scendere a patti. Più possibilista Mosca: all’inizio della guerra dei prezzi si era detta pronta ad aumentare la produzione di 300mila ed eventualmente anche 500mila barili al giorno, ma anonimi funzionari hanno detto alla Reuters che in questo momento non farà nulla, perché non è il caso «viste le attuali condizioni del mercato».

Fonti della stessa Reuters sostengono che i flussi nel maxi-oleodotto Druzhba, che collega la Russia al mercato europeo, in realtà diminuiranno ad aprile, visto che le raffinerie clienti stanno tagliando le lavorazioni del 20-30%.

Il crollo dei prezzi e della domanda ha messo in gravi difficoltà nel frattempo anche i produttori degli Stati Uniti – soprattutto quelli dello shale oil – e persino l’Arabia Saudita starebbe faticando a piazzare il suo greggio, anche se continua a fare sfoggio di potenza.